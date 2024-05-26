بري استقبل جنبلاط وهذا ما تم بحثه

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي حيث تناول اللقاء عرض للمستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة والقرى الحدودية الجنوبية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، اللقاء كان مناسبة وضع خلالها جنبلاط رئيس المجلس بأجواء لقاءاته الخارجية.