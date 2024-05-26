حزب الله ينعي 3 شهداء.. إليكم التفاصيل

"- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي يوسف حرب "حيدر" مواليد عام ١٩٨٣ من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد وسام علي حميد "ملاك" مواليد عام ١٩٨٨ من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.- بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد طارق بسام عوض "مجاهد" مواليد عام ٢٠٠٣ من بلدة حولا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".