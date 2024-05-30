بهارات منتهية الصلاحية وشاورما غير مطابقة.. إليكم التفاصيل

وقد تم حجز البضاعة الى حين صدور نتائج التحليل ويبنى على الشيء مقتضاه. كما أنه سطر محضر ضبط في حق صاحب مستودع بهارات في بلدة صير الغربية لوجود كمية من المواد المخزنة منتهية الصلاحية.كذلك صدرت نتائج فحوصات "شاورما اللحوم "التي سحبت من مطاعم منطقة حاصبيا وعددها 6 عينات، 5 مطابقة وواحدة غير مطابقة سطر في حق المسؤول عنها محضر ضبط وأعطي مهلة اسبوع ليعاد سحب عينة اخرى ويبنى على الشيء مقتضاه إضافة لتعهده بالإلتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية.