حزب الله: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة
حزب الله: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة وحققنا إصابة مباشرة
اعلن حزب الله في بيان انه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء في ساحة بلدة حولا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 30-5-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة."