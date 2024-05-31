نصرالله: نتنياهو ومجانينه يستمرّون في حرب الإبادة أمام صمت دولي

لفت الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله إلى، أنّ " رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو ومجانينه يستمرّون في حرب الإبادة أمام صمت الدول والحكام، لكن بحمد الله هذه الجرائم توقظ العالم".



وأضاف في كلمته خلال احتفال تأبيني تكريميًا للعلامة الشّيخ علي كوراني في مجمع الإمام المجتبى في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، "موقف دول العالم في إدانة العدوان والمجازر واعترافها بدولة فلسطين من بركات طوفان الأقصى".



وأشار نصرالله إلى، أن "استمرار نتنياهو في إصراره على حربه من الواضح أنه يأخذ الأمور إلى الأسوأ على الكيان"، منوّهًا إلى، أن "رئيس البنك المركزي الاسرائيلي تحدّث عن كارثة، كما أن قادة الجيش ومسؤولين كبارًا في الشأن العسكري في الكيان تحدثوا عن الأزمات والكوارث".