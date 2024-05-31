نصرالله: نتنياهو ومجانينه يستمرّون في حرب الإبادة أمام صمت دولي

وأضاف في كلمته خلال احتفال تأبيني تكريميًا للعلامة الشّيخ علي كوراني في مجمع الإمام المجتبى في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، "موقف دول العالم في إدانة العدوان والمجازر واعترافها بدولة فلسطين من بركات طوفان الأقصى".
وأشار نصرالله إلى، أن "استمرار نتنياهو في إصراره على حربه من الواضح أنه يأخذ الأمور إلى الأسوأ على الكيان"، منوّهًا إلى، أن "رئيس البنك المركزي الاسرائيلي تحدّث عن كارثة، كما أن قادة الجيش ومسؤولين كبارًا في الشأن العسكري في الكيان تحدثوا عن الأزمات والكوارث".
وتابع، أن "عضو مجلس الحرب الاسرائيلي غادي آيزنكوت يقول إن فرقة كاملة (الفرقة تتألف من عدة ألوية) للجيش الاسرائيلي تخوض معارك ضد كتيبة كنّا أعلنّا عن تفكيكها في جباليا وأن القتال صعب".
وذكر نصرالله، ان "بالتزامن مع معركة رفح يضطرون للدخول إلى جباليا بفرقة كاملة من الجيش الإسرائيلي".
وقال: "هذه المعركة كما ينظر إليها نتنياهو والمتطرفون في الكيان أنها معركة وجود، يجب أن ننظر إليها أنها معركة وجود ومصير".
وأردف، "لو كنّا في أميركا أو في آسيا البعيدة أو في مناطق أخرى يُكتفى بالدعم المالي والإنساني لكن هنا الأمر مختلف ولا يكفي التضامن الأخلاقي والإنساني".