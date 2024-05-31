الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

نصرالله: نتنياهو ومجانينه يستمرّون في حرب الإبادة أمام صمت دولي

2024-05-31 | 11:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نصرالله: نتنياهو ومجانينه يستمرّون في حرب الإبادة أمام صمت دولي
نصرالله: نتنياهو ومجانينه يستمرّون في حرب الإبادة أمام صمت دولي

لفت الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله إلى، أنّ " رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو ومجانينه يستمرّون في حرب الإبادة أمام صمت الدول والحكام، لكن بحمد الله هذه الجرائم توقظ العالم".


وأضاف في كلمته خلال احتفال تأبيني تكريميًا للعلامة الشّيخ علي كوراني في مجمع الإمام المجتبى في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، "موقف دول العالم في إدانة العدوان والمجازر واعترافها بدولة فلسطين من بركات طوفان الأقصى".

وأشار نصرالله إلى، أن "استمرار نتنياهو في إصراره على حربه من الواضح أنه يأخذ الأمور إلى الأسوأ على الكيان"، منوّهًا إلى، أن "رئيس البنك المركزي الاسرائيلي تحدّث عن كارثة، كما أن قادة الجيش ومسؤولين كبارًا في الشأن العسكري في الكيان تحدثوا عن الأزمات والكوارث".
وتابع، أن "عضو مجلس الحرب الاسرائيلي غادي آيزنكوت يقول إن فرقة كاملة (الفرقة تتألف من عدة ألوية) للجيش الاسرائيلي تخوض معارك ضد كتيبة كنّا أعلنّا عن تفكيكها في جباليا وأن القتال صعب".

وذكر نصرالله، ان "بالتزامن مع معركة رفح يضطرون للدخول إلى جباليا بفرقة كاملة من الجيش الإسرائيلي".

وقال: "هذه المعركة كما ينظر إليها نتنياهو والمتطرفون في الكيان أنها معركة وجود، يجب أن ننظر إليها أنها معركة وجود ومصير".

وأردف، "لو كنّا في أميركا أو في آسيا البعيدة أو في مناطق أخرى يُكتفى بالدعم المالي والإنساني لكن هنا الأمر مختلف ولا يكفي التضامن الأخلاقي والإنساني".
نصرالله: نتنياهو ومجانينه يستمرّون في حرب الإبادة أمام صمت دولي

محليات

الحزب

نتنياهو

إسرائيل

الجنوب

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماذا في اسرار الصحف؟
حزب الله: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة

اقرأ ايضا في محليات

الحزب ينعي الشهيد المجاهد عباس حيدر بوصي من مدينة بنت جبيل
14:08

الحزب ينعي الشهيد المجاهد عباس حيدر بوصي من مدينة بنت جبيل

صدر عن الحزب: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس حيدر بوصي "أبو الفضل" مواليد عام 1990 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

14:08

الحزب ينعي الشهيد المجاهد عباس حيدر بوصي من مدينة بنت جبيل

صدر عن الحزب: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس حيدر بوصي "أبو الفضل" مواليد عام 1990 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024