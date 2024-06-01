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محليات

الانباء الالكترونية: "الاشتراكي" يبادر مجدداً لخرق جدار الأزمة الرئاسية

2024-06-01 | 02:28
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الانباء الالكترونية: &quot;الاشتراكي&quot; يبادر مجدداً لخرق جدار الأزمة الرئاسية
الانباء الالكترونية: "الاشتراكي" يبادر مجدداً لخرق جدار الأزمة الرئاسية

كشفت مصادر سياسية لصحيفة "الأنباء" الإلكترونية عن تحرك جديد للحزب التقدمي الإشتراكي، يتمثّل بإطلاق دينامية جديدة هادفة لإيجاد ارضية مشتركة بين القوى السياسية والكتل النيابية يمكن البناء عليها وايضاً لإقناع القوى الرافضة للحوار بالذهاب إلى صيغة مقبولة بغية خلق ظروف محلية لانتخاب رئيس للجمهورية، وملاقاة مساعي اللجنة الخماسية.

ولفتت المصادر إلى أنَّ ما يحضر من افكار سوف يترجم بسلسلة اتصالات و لقاءات ستجريها كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط  مع القوى السياسية المعنية، لفتح قنوات التواصل بين الجميع.

 ولفتت المصادر الى أن اللقاءات والاتصالات ستشمل مختلف القوى السياسية وذلك في محاولة لردم الهوة في المواقف، والتوصّل إلى حلّ وسطي يسمح للبنان بالنفاذ من أزمة الرئاسة التي ترمي بثقلها على كاهل البلد، في ظلّ العدوان الإسرائيلي المستمرّ على الجنوب والتهالك في المؤسسات.

وذكرت المصادر أنَّ "هذا الحراك يأتي استكمالاً للمسعى الذي كان بدأه الرئيس وليد جنبلاط قبل الشغور الرئاسي في آب 2022، وجولة اللقاءات التي أجراها النائب تيمور جنبلاط"، مؤكدةً أنَّ "الحزب سيبذل جهده من موقع المسؤولية والحرص على خط تحريك عجلة الملف الرئاسي في الأيام المُقبلة، آملاً أن يلاقي التجاوب حرصاً على مصلحة البلد".

الانباء الالكترونية: "الاشتراكي" يبادر مجدداً لخرق جدار الأزمة الرئاسية

محليات

اللقاء الديمقراطي

تيمور جنبلاط

وليد جنبلاط

الانتخابات الرئاسية

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