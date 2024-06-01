"القومي" في ذكرى إستشهاد كرامي: نفتقد لمن واجه الإنعزال والفدرلة

تمرّ ذكرى الرئيس الشهيد رشيد كرامي هذا العام ونحن بأشد الحاجة للوحدة الوطنية التي لطالما نادى بها ورفعها شعارًا وطبّقها ممارسةً.

في ذكرى الرشيد تفتقد بلادنا لرجال مارسوا الانفتاح في وجه الإنعزال، وهو الذي اغتالته يد التقسيم والفدرلة التي تعود اليوم لتطلّ برأسها، ليتصدى لها الجميع حفاظًا على لبنان ووحدته.

يؤكّد الحزب أنّه مطمئن أنّ مسيرة الرئيس الشهيد رشيد كرامي يتابعها اليوم النائب الأستاذ فيصل، الذي لم يحد عن الخط ولن يحيد، مؤمنًا بهوية لبنان المقاومة المواجهة لمشاريع التهويد والتقسيم في المنطقة.