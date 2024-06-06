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محليات

المرتضى يتابع بتكليف من برّي موضوع حطام 13 سفينة غارقة في البحر اللبناني تحتوي على آثار قيّمة

2024-06-06 | 10:24
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المرتضى يتابع بتكليف من برّي موضوع حطام 13 سفينة غارقة في البحر اللبناني تحتوي على آثار قيّمة
المرتضى يتابع بتكليف من برّي موضوع حطام 13 سفينة غارقة في البحر اللبناني تحتوي على آثار قيّمة

تابع وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى بناءً على تكليف من رئيس مجلس النواب نبيه بري، موضوع اثار ذات قيمة نادرة تعود الى فترة ما بين العصرين الهلنستي والعثماني مغمورة في البحر في المنطقة الإقتصادية الحصريّة المقابلة للبنان في الموقع(SD 71).

ومما يجدر ذكره انه سبق لشركة Enigma recoveries Ltd، ان عثرت عرضاً على 591 قطعة اثرية في هذا الموقع اثناء قيامها، بتكليف من وزارة الأشغال العامة والنقل، بالتفتيش عن حطام الطائرة 46 C التي سقطت عام 1957 مع حمولتها من الذهب، فانتشلت هذه الآثار ونقلتها الى قبرص حيث جرى ضبطها هناك.
ومتابعةً منه لهذه المسألة اجتمع  وزير الثقافة قبل ظهر هذا اليوم بوكيلي الشركة، المحاميين أنطوان طرابلسي ورمزي هيكل وذلك في مكتبه في المكتبة الوطنية في الصنائع وأصرّ  على وجوب استرجاع لبنان ل ٥٩١ قطعة اثرية المذكورة المضبوطة في  قبرص واعتبر  ان استعادة لبنان لهذه القطع ال ٥٩١ هو المدخل الوحيد والصحيح لفتح صفحة جديدة مع تلك الشركة وقد وعده وكيلا الأخيرة بأنها ستوافق على الطلب الذي أعلن الوزير ان لبنان سيتقدم به اصولاً امام السلطات القبرصية.
كما طلب المرتضى من المحاميين هيكل وطرابلسي  ان تتقدم الشركة بعرض الى وزارة الثقافة لكي تقوم بالتنقيب عن الأثار الباقية الموجودة في باطن البحر وبرفعها مع حطام السفن الغارقة وتسليمها الى لبنان دون ان تتكبّد الدولة اللبنانية اية نفقات، وقد وعداه بتقديم هذا العرض بالسرعة الممكنة.
 
المرتضى يتابع بتكليف من برّي موضوع حطام 13 سفينة غارقة في البحر اللبناني تحتوي على آثار قيّمة

محليات

آثار

نبيه بري

محمد وسام المرتضى

وزارة الثقافة

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