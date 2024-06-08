"ضاقت بنا السبل".. صرخة من سجناء رومية!

صدر عن سجناء رومية البيان التالي:

من الأموات الأحياء

أصحاب الأحكام الكبيرة

لقد ضاقت بنا السبل

ولم نترك أي وسيلة لنخاطب بها ضمائركم إن كانت

نرفع صوتنا مطالبين برفع الظلم الذي يقع علينا

من أحكامكم الجائرة بحقنا..

ومسلطين الضوء على ما نعانيه داخل السجون اللبنانية..

ومنذ سنوات

باتت أزمة على مختلف الأصعدة

الاجتماعية والصحية

والقضائية والغذائية،

حيث أن الاكتظاظ داخل السجون قد بلغ ذروته

وأصبحت الزنزانة التي تعد لعشرين سجين

يوضع فيها مائة سجين.. إضافة إلى ذلك انعدام الأمن الغذائي والصحي داخل السجون..

حيث أن الطعام الذي يأتينا فضلاً عن ردائته فقد أصبحت كمياته قليلة جداً مقارنة بما كان يقدم قبل الأزمة الاقتصادية في لبنان..



أما عن الواقع الصحي داخل السجون

فحدث ولا حرج

من انتشار الأمراض المزمنة

والأمراض الجلدية المعدية

ووباء كورونا الذي دخل إلى السجن أكثر من مرة

منذ …