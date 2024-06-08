نبيه عواضة: تل أبيب ستشهد مظاهرات صاخبة ضد نتنياهو

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اعتبر الخبير في الشؤون الاسرائيلية نبيه عواضة أن "ذهاب غانتس في الاستقالة سوف يُمكّن نتنياهو من البقاء على حكومة يمينية متطرفة تضم الحريديم وحزبي سموتريش وبن غفير الأمر الذي سيمكنه من الحكم بقبضة قوية جداً"



وأشار عواضة إلى أن "الطرف الأقوى اليوم هو نتنياهو إلا أنه سيكون هنالك معطيات جديدة على الواقع الاسرائيلي في الأيام المقبلة، أولا دخول الدورة الصيفية للكنيست الاسرائيلي في حكم العمل يوم الاثنين والتحركات التي أعلن عنها قادة الحراك المدني الذين كانوا يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو، ما يعني أن تل أبيب ومناطق أخرى ستشهد مظاهرات صاخبة ضد حكومة نتنياهو وسياسيته".