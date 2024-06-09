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محليات

"الشرق الاوسط: باسيل يتحرك رئاسياً للترويج لـ"خيار آخر"... وفرصة سانحة للانتخاب في الشهرين المقبلين

2024-06-09 | 00:52
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&quot;الشرق الاوسط: باسيل يتحرك رئاسياً للترويج لـ&quot;خيار آخر&quot;... وفرصة سانحة للانتخاب في الشهرين المقبلين
"الشرق الاوسط: باسيل يتحرك رئاسياً للترويج لـ"خيار آخر"... وفرصة سانحة للانتخاب في الشهرين المقبلين

يستعد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لتحرك جديد يسعى من خلاله للترويج لطرح المرشح الثالث، رغم الموقف الحاسم المعلن لـ"الثنائي الشيعي" المتمسك بمرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وفق ما اشارت صحيفة "الشرق الاوسط".

وفي السياق أوضح عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جبور للصحيفة أن "ما يقوم به التيار الوطني الحر لا يرقى إلى مستوى المبادرة الجديدة، إنما حركة مشاورات تتكامل مع المبادرات القائمة وتكملها، وبالتالي تدفع إلى تسريع انتخاب رئيس جديد"، لافتاً إلى أن "التنسيق القائم حالياً بين القوى التي تحمل مبادرات وتتحرك بين الأفرقاء يجعل جميع المبادرات والتحركات تصب في اتجاه تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر".

واضاف جبور ان "هذا التحرك يتلاقى مع رغبة مجموعة الدول الخمس التي تساعد في الملف الرئاسي (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) في إنجاز الاستحقاق".

كما نفى جبور أن يكون التكتل بصدد الترويج لاسمين أو ثلاثة، لافتاً إلى أنه "ليس في جعبتنا أسماء جديدة، إنما انفتاح على الخيار الآخر، وسنلتقي كل الأطراف، مع إدراكنا أن فرصة سانحة تلوح في الأفق في الشهرين المقبلين".

بدوره قال عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، إن "اللقاء مع باسيل كان في سياق اللقاءات التي نمضي بها كتكتل (الاعتدال)، وكان تأكيد من قبلنا على ضرورة الذهاب إلى التشاور بهدف التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية لكل اللبنانيين، يحظى بقبول من جميع الأطراف".

واكد لـ"الشرق الاوسط" أن مبادرة تكتل "الاعتدال" مستمرة، و"نواصل اللقاءات التشاورية مع الجميع، وكل مَن يبادر من القوى السياسية يقوم بجهد مشكور، ونعول على التقاء المبادرات وتكاملها من أجل الوصول إلى مساحات وطنية مشتركة يمكن البناء عليها لإنضاج توافق ينهي الفراغ الرئاسي ويؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية".

وعن السبب الأساسي الذي لا يزال يحول دون انتخاب رئيس، قال الخير: "الشيطان يكمن في التفاصيل، ولا يزال لدى البعض ملاحظات على بعض التفاصيل نحاول العمل على تذليلها ومحاولة تجميد السجالات السياسية التي لا تخدم ما نبذله من جهود لتحرير رئاسة الجمهورية من الفراغ".

 

"الشرق الاوسط: باسيل يتحرك رئاسياً للترويج لـ"خيار آخر"... وفرصة سانحة للانتخاب في الشهرين المقبلين

محليات

باسيل

الوطني الحر

الانتخابات الرئاسية

سليمان فرنجية

الثنائي الشيعي

الاعتدال الوطني

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