حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات الإنقضاضية مقر قيادة كتيبة المدفعية في أودم
اصدر حزب الله بياناً جاء فيه انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة الخيام، شنت المقاومة الإسلامية يوم الأحد 9-6-2024 *هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة كتيبة المدفعية في أودم، حيث استهدفت أماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة."
وكان الحزب اعلن في وقت سابق ان "مجاهدي المقاومة الإسلامية قصفوا يوم الأحد 9-6-2024 مرابض مدفعية العدو في الزاعورة في الجولان السوري المحتل وانتشار الجنود في محيطها براجمة صواريخ كاتيوشا".