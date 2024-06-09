الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات الإنقضاضية مقر قيادة كتيبة المدفعية ‏‏في أودم

2024-06-09 | 07:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات الإنقضاضية مقر قيادة كتيبة المدفعية ‏‏في أودم
حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات الإنقضاضية مقر قيادة كتيبة المدفعية ‏‏في أودم

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة الخيام، شنت ‏‏المقاومة ‏‏الإسلامية يوم الأحد 9-6-2024 *هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة كتيبة المدفعية ‏‏في أودم، حيث استهدفت أماكن استقرار وتموضع ‏ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.‏"

وكان الحزب اعلن في وقت سابق ان "مجاهدي ‌‏المقاومة الإسلامية قصفوا يوم الأحد 9-6-2024 مرابض مدفعية العدو في الزاعورة في الجولان السوري المحتل وانتشار الجنود في محيطها براجمة صواريخ كاتيوشا".

مقالات ذات صلة
حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات الإنقضاضية مقر قيادة كتيبة المدفعية ‏‏في أودم

محليات

حزب الله

الاحتلال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جوني منير: الحرب الكبيرة لا حزب الله لديه النية فيها ولا الاسرائيلي لديه القدرة والنية ...ونتنياهو ينتظر ترامب
باسيل يطرح مبادرته امام الراعي: نقوم بجهد للتوافق على رئيس

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو - حرائق تضرب شمالي الجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان
09:54

بالفيديو - حرائق تضرب شمالي الجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان

فيديو يظهر حرائق تضرب شمالي الجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان

09:54

بالفيديو - حرائق تضرب شمالي الجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان

فيديو يظهر حرائق تضرب شمالي الجولان إثر إطلاق صواريخ من لبنان

جوزيف ابو فاضل عن الإنتخابات الرئاسية: سليمان فرنجية لن يصل إلا بعد التسوية.. ولا أفق لـ "جبران باسيل"!
Play
09:50
Play

جوزيف ابو فاضل عن الإنتخابات الرئاسية: سليمان فرنجية لن يصل إلا بعد التسوية.. ولا أفق لـ "جبران باسيل"!

جوزيف ابو فاضل عن الإنتخابات الرئاسية: سليمان فرنجية لن يصل إلا بعد التسوية.. ولا أفق لـ "جبران باسيل"!

09:50

جوزيف ابو فاضل عن الإنتخابات الرئاسية: سليمان فرنجية لن يصل إلا بعد التسوية.. ولا أفق لـ "جبران باسيل"!

جوزيف ابو فاضل عن الإنتخابات الرئاسية: سليمان فرنجية لن يصل إلا بعد التسوية.. ولا أفق لـ "جبران باسيل"!

جوزيف ابو فاضل عن تسليم سلاح الحزب : "نكتة سخيفة"
Play
09:45
Play

جوزيف ابو فاضل عن تسليم سلاح الحزب : "نكتة سخيفة"

جوزيف ابو فاضل عن تسليم سلاح الحزب : "نكتة سخيفة"

09:45

جوزيف ابو فاضل عن تسليم سلاح الحزب : "نكتة سخيفة"

جوزيف ابو فاضل عن تسليم سلاح الحزب : "نكتة سخيفة"

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024