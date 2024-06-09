حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات الإنقضاضية مقر قيادة كتيبة المدفعية ‏‏في أودم

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة الخيام، شنت ‏‏المقاومة ‏‏الإسلامية يوم الأحد 9-6-2024 *هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة كتيبة المدفعية ‏‏في أودم، حيث استهدفت أماكن استقرار وتموضع ‏ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.‏"



