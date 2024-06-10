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محليات

مروجّان للمخدرات في صبرا.. بقبضة قوى الأمن!

2024-06-10 | 03:06
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مروجّان للمخدرات في صبرا.. بقبضة قوى الأمن!
مروجّان للمخدرات في صبرا.. بقبضة قوى الأمن!

وكشفت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-05-29، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة بالجرم المشهود داخل مخيّم صبرا، أثناء قيامهما بترويج المخدرات على متن درّاجة آليّة تمّ ضبطها. وبتفتيشهما والدرّاجة عُثِرَ على: 22 كيسًا بداخلها مادّة حشيشة الكيف زنتها بالكامل نحو 345 غرامًا، 7 مظاريف بداخلها مادّة الماريجوانا زنتها بالكامل نحو 50,7 غ، 4 مظاريف بداخلها حبوب مخدّرة نوع كبتاغون زنتها بالكامل نحو 49,9 غ، 10 مظاريف بداخلها 97 حبّة مخدّرة نوع ترامادول، 4 مظاريف بداخلها 38 حبّة مخدّرة نوع "ترامادول هامافارما"، 48 حبّة مخدّرة نوع "لاسّا"، هاتف خلوي ومبلغ مالي".

وأشارت شعبة العلاقات العامّة، إلى أنّ "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات داخل مخيّم صبرا لصالح أحد التجّار، قابل 10 دولار أميركي عن اليوم الواحد، وأنّ الأموال الّتي ضُبطت بحوزتهما ناتجة عن عمليّات التّرويج". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".
مروجّان للمخدرات في صبرا.. بقبضة قوى الأمن!

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الجمهورية: مبادرة باسيل تتقاطع مع حراك الاشتراكي والاعتدال
01:38

الجمهورية: مبادرة باسيل تتقاطع مع حراك الاشتراكي والاعتدال

أفادت معلومات الجمهورية، ان "مبادرة باسيل تتقاطع ولا تتضارب مع حراك الحزب التقدمي الاشتراكي وتكتل الاعتدال الوطني، لجهة عقد جلسات تشاور نيابية يتم خلالها الاتفاق على انجازالاستحقاق الرئاسي، ما يطرح، بحسب مصادر مطلعة، احتمال تكوين «قوة نيابية وسطية» يمكن ان تفتح ثغرة في جدار الاستحقاق.

01:38

الجمهورية: مبادرة باسيل تتقاطع مع حراك الاشتراكي والاعتدال

أفادت معلومات الجمهورية، ان "مبادرة باسيل تتقاطع ولا تتضارب مع حراك الحزب التقدمي الاشتراكي وتكتل الاعتدال الوطني، لجهة عقد جلسات تشاور نيابية يتم خلالها الاتفاق على انجازالاستحقاق الرئاسي، ما يطرح، بحسب مصادر مطلعة، احتمال تكوين «قوة نيابية وسطية» يمكن ان تفتح ثغرة في جدار الاستحقاق.

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