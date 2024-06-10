باسيل عقب لقائه بري في عين التينة: توافقنا على أن التفاهم أفضل بكثير من الإنتخاب

اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى انه "تم التطرق إلى التشريعات الضرورية وأهمية المناقشة بها، وأكدنا عدم ربط الملف الرئاسي بما يحدث في الجنوب اللبناني والمنطقة".