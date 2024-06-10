باسيل عقب لقائه بري في عين التينة: توافقنا على أن التفاهم أفضل بكثير من الإنتخاب
اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، الى انه "تم التطرق إلى التشريعات الضرورية وأهمية المناقشة بها، وأكدنا عدم ربط الملف الرئاسي بما يحدث في الجنوب اللبناني والمنطقة".
ولفت الى ان "توافقنا على أن التفاهم أفضل بكثير من الإنتخاب والأهم تأمين نجاح العهد إلى جانب تأمين الإنتخاب"، موضحا انني "منّي حامل مبادرة ومش شغلتي" ولكن نسعى أن نعمل مع الجميع لتتميم الاسحقاق الدستوري".
واكد "ضرورة عدم ربط الرئاسة بأحداث غزّة والجنوب، ولا تسوية خارجيّة ستؤدّي الى انتخاب رئيس في الداخل وانتظار هذا الأمر غير عقلانيّ"، لافتا الى انني "تطرّقت مع برّي إلى موضوع التشريعات الضرورية وطلبتُ منه عقد جلسة خاصة بشأن القوانين المتعلقة بالنازحين".