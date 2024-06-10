بسرب من المسيرات.. حزب الله يكشف تفاصيل هجوم شرق نهاريا

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداء العدو ‌‏الصهيوني على بلدتي عيترون ومركبا يوم السبت 08-06-2024 واستشهاد مجاهدين، شنت المقاومة ‏الإسلامية ‏يوم الإثنين 10-06-2024 هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146 شرق نهاريا (الذي انتقل من ‏منطقة جعتون بعد قصفه سابقاً)، مستهدفة أماكن ‏تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده، وأصابتها ‏إصابة مباشرة، مما أدى لتدميرها واشتعال النيران فيها ‏وإيقاع أفراد العدو بين قتيل وجريح". ‏