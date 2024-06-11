الجريدة الكويتية: حزب الله يصعّد لتجنّب الحرب الشاملة.. وهذا ما طلبه!

أفادت صحيفة "الجريدة" الكويتية بأن حزب الله أعلن مساء الأحد عن إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة حربية إسرائيلية من نوع F15 اخترقت الأجواء اللبنانية، مما أجبرها على التراجع. وتبنى الحزب وجود قوة دفاعية جوية لديه قادرة على استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وبحسب مصادر قريبة من الحزب، فإن السلاح المستخدم هو جزء بسيط من ترسانته، مع تأكيد قدرته على إسقاط الطائرة، مشيرة إلى أن الاستهداف كان تحذيرًا. وأوضحت الصحيفة أن الحزب يعتمد استراتيجية متدرجة، مستذكِرةً استخدامه نفس الأسلوب ضد الطائرات المسيّرة الإسرائيلية سابقًا.

وفي المفاوضات غير المباشرة، طالب الحزب بوقف الخروقات الجوية الإسرائيلية، ولكن الأمريكيين اقترحوا فقط تخفيفها. وحاليًا يركز الحزب على الطائرات الحربية، مما أثار تساؤلات حول تسليحه.

المصادر أكدت أن حزب الله لا يسعى للحرب ولكنه يصعد لمنع التصعيد وإيصال رسائل للإسرائيليين بأنه يمتلك أسلحة فعّالة.