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سقوط شهيد وعدد من الاصابات جراء الغارة التي شنتها مسيرة على بلدة جويا .. مراسل الجديد يوافينا بآخر المستجدات الميدانية في جنوب لبنان
2024-06-11 | 16:20
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سقوط شهيد وعدد من الاصابات جراء الغارة التي شنتها مسيرة على بلدة جويا .. مراسل الجديد يوافينا بآخر المستجدات الميدانية في جنوب لبنان
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