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محليات

ميقاتي: لبنان سيكون في طليعة الدول المدرجة على خارطة المعارض واللقاءات الدولية

2024-06-13 | 05:05
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ميقاتي: لبنان سيكون في طليعة الدول المدرجة على خارطة المعارض واللقاءات الدولية
ميقاتي: لبنان سيكون في طليعة الدول المدرجة على خارطة المعارض واللقاءات الدولية

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر الاتحاد العربي للأنترنت والاتصالات، أنه "من دواعي سرورنا أن يعقد "الاتحاد العربي للأنترنت والاتصالات" مؤتمره الرابع بشأن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقميفي بيروت"، لافتاً إلى أن "هذا الامر مدعاة سرورنا لعدة اسباب ابرزها واهمها الثقة المستمرة بلبنان رغم كل الظروف المحيطة بنا وعلى حدودنا، كما أن انعقاد المؤتمر بوجود هذه الوجوه الكريمة من مختلف دول العالم وممثلي الشركات الناجحة دليل اضافي على المكانة التي يمثلها لبنان في محيطه وفي العالم، وعلى الطاقات البشرية الكييرة التي يكتنزها، والمنتشرة في كل دول العالم لتضيف الكثير من الخبرات والمهارات التي يتميز بها لبنان".

وأضاف: "سيكون لبنان في طليعة الدول المدرجة على خارطة المعارض واللقاءات الدولية، ونحن ايضا نشكر الحاضرين على ثقتهم الثابتة بلبنان وعزمهم على البقاء الى جانبه ودعمه في مسيرة نهوضه، إن العناوين الاساسية التي سيعالجها مؤتمركم والمتعلقة بالتحوّل الرقمي والامن السيبراني هي من الملفات الاساسية التي تعالجها الحكومة. فقبل ايام اطلقنا الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في لبنان 2020-2030"،بجهد من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي. ونحن على قناعة أن هذه الاستراتيجية تشكّلُ حجرَ زاوية في مسيرة التقدم، وترتبط ارتباطا عضويا بخطة الاصلاح والتعافي. كما انها تلاقي استراتيجية مكافحة الفساد الجاري تطبيقُها بشكل منهجي وتدريجي. يمثّلُ تبني استراتيجية التحول الرقمي جواز عبور الى نمو اقتصادي من نوع مختلف، ويسهم اعتمادُها في اعادة شرايين الحياة الى الادارة العامة ومختلف القطاعات، وهذه الخطوة نعتبرُها استراتيجيةً ومستدامة َالمفاعيل في المدى الابعد وتؤسس للتماهي مع الثورة الصناعية الرابعة كما تعكس محوريّة تكنولوجيا المعلومات في جوهر السياسات العامة للدول والحكومات".

وتابع: "كذلك فان موضوع الامن السيبراني يشكل أحد ابرز الاولويات والتحديات التي تواجه لبنان ودول العالم بأسره، وتقوم اللجنة الوطنية للأمن السيبراني التي تضم مختلف الوزارات والادارات المعنية بجهد كبير في هذا الاطار مع تجديد التزامنا بتأمين الفضاء السيبراني ضد الهجمات الأمنية السيبرانية الخبيثة بالتنسيق الوثيق  مع كل الوزارات والأجهزة المعنية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وسائر الشركاء الدوليين".

وقال: "فلا خيار امامنا لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني سوى بناء جسور من التعاون بين الجهات الفاعلة الحاسمة في القطاعين العام والخاص بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين. وما طرح هذا الملف على جدول اعمال مناقشاتكم اليوم الا دليلا على التنسيق المنظم وتبادل المعلومات لانجاح جهود كل الاطراف في هذا الملف والافادة من الخبرات اللبنانية في هذا المجال".
ميقاتي: لبنان سيكون في طليعة الدول المدرجة على خارطة المعارض واللقاءات الدولية

محليات

نجيب ميقاتي

السراي الحكومي

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"نفّذ نحو 100 عملية سرقة" .. بقبضة قوى الامن!
07:11

"نفّذ نحو 100 عملية سرقة" .. بقبضة قوى الامن!

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة، في بيان انه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيّارات، ومن خلال المتابعة تبيّن لمكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة ازدياد عمليات سرقة السيّارات قديمة العهد في مختلف المناطق اللبنانية، بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد هوية أحد افراد العصابة، ويدعى: ن. م. (مواليد عام 1986، لبناني) وهو مطلوب بجرائم سرقة سيّارات ومخدّرات، ومن أصحاب السوابق بجرائم تزوير مستندات رسمية وسرقة".

07:11

"نفّذ نحو 100 عملية سرقة" .. بقبضة قوى الامن!

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة، في بيان انه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيّارات، ومن خلال المتابعة تبيّن لمكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة ازدياد عمليات سرقة السيّارات قديمة العهد في مختلف المناطق اللبنانية، بناء عليه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت عناصر هذا المكتب إلى تحديد هوية أحد افراد العصابة، ويدعى: ن. م. (مواليد عام 1986، لبناني) وهو مطلوب بجرائم سرقة سيّارات ومخدّرات، ومن أصحاب السوابق بجرائم تزوير مستندات رسمية وسرقة".

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