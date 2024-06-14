قيادة الجيش نعت المجند عبد السلام محمد شرف

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



"تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المجند الممددة خدماته عبد السلام محمد شرف الذي استشهد بتاريخ 13 /6 /2024 إثر تعرضه لطَلَقَين ناريَين، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد 26 /5 /2003 بيروت.

- مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 6 /3 /2023.

- حائز تهنئة العماد قائد الجيش مرة واحدة.

- الوضع العائلي: عازب.

نقل الجثمان بتاريخ 14/6/2024 الساعة 14.00 من المستشفى العسكري المركزي – بدارو إلى منزل والده في بلدة برجا، ثم ينقل بعدها إلى مسجد الخاشقجي - بيروت حيث يقام المأتم الساعة 16.15 ويوارى الثرى في جبانة الشهداء - الطيونة.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 20.00 وبتاريخي 15 و16 /6 /2024 ابتداءً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 20.00 في منزل والده في بلدة برجا- حي الكروم – قرب سوبر ماركت ديانا – الطابق الثالث".