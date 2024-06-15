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محليات

علي فضل الله: الاميركي منخرط في الحرب... الردع الحقيقي في لبنان

2024-06-15 | 05:01
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علي فضل الله: الاميركي منخرط في الحرب... الردع الحقيقي في لبنان
علي فضل الله: الاميركي منخرط في الحرب... الردع الحقيقي في لبنان

اشار استاذ العلوم السياسية والقانون الدولي علي فضل الله الى انه منذ شهر ايار حتى اليوم هناك تصعيد واضع عند الحدود الجنوبية وعند الجبهات المتعددة مشيراً الى الضربات اليمنية الاستثنائية ، لافتاً الى استهداف اليمنيين لحاملة الطائرات الاميركية ايزنهاور.

وعن امكانية توسيع الحرب في لبنان لفت فضل الله خلال برنامج الحدث مع آدم شمس الدين الى ان الجانب الاميركي كان يرفض حصول عملية في رفح ، اذ هناك هواجس لها علاقة باتفاقية كمب ديفيد.
وتابع: " اسرائيل تدخل اسلحة ثقيلة الى محور فيلادلفيا، يفترض على الجانب المصري ان يقوم بخطوات كبيرة سيما وان معاهدات عدة تم اختراقها، مع ذلك انتقل الاميركي من مرحلة رفض العملية الى مرحلة محدودة ".
وتابع: "بالتالي من قال ان الاميركي يبقى على رفضه لتوسيع الحرب ، فخلال اجتياح لبنان كان هناك رفض اميركي للدخول الى بيروت لكن ارييل شرون اجتاحها ".
وتابع: "الاميركي يستطيع ان يوقف الحرب بقرار واحد ويكفي ان يوقف المد بالسلاح حتى تتوقف الحرب".
واضاف: "الحرب مع لبنان تعني استنزاف كبير للسلاح ".
وقال: "الاميركي يعرف ومنخرط في الحرب"، مضيفاً: "الردع الحقيقي في لبنان فالمقاومة حتى اللحظة تستخدم مخازن اسلحة قديمة وهذا ما يجعل الاسرائيلي يتردد أكثر فأكثر".
وفي سياق متصل قال فضل الله ان الكلفة من ناحية عدد الشهداء الذين يسقوط هي لحماية السلم الاهلي وما يجري في الجنوب يحمي لبنان ككل.
وتابع: "المعركة محصورة عسكري عسكري الى حد بعيد"، مشيرا الى انه عندما استهدف العدو البقاع اصبح هناك معادلة جديدة" البقاع مقابل الجولان".
وتابع ان العدو لا يعترف بخسائره البشرية في الجبهة الجنوبية .
وعن استخدام الاحتلال للمنجنيق قال فضل الله "اسرائيل اكثر جداً السلاح الفوسفوري للاحراق وفي بعض المناطق كالناقورة وغيرها لم يعد لدينا القدرة على السير على التراب".
وفي سياق متصل: "نحن شهدنا عمليتين حصلتا في الآونة الاخيرة، عملية الراهب وعملية رامية، ففي العمليتين المقاومة اقامت بمناورة برية واللافت ان الاسرائيليين لم يردوا وبالتالي اما هم غير موجودين او مختبئون".
كما ذكر بان الاحتلال الاسرائيلي عبر التاريخ رمى براميل وقود على الغابات في لبنان لاحراقها ومثال على ذلك في اقليم التفاح .
كما أشار فضل الله الى انه "ما تبقى للجيش الاسرائيلي هو سلاح الجو واذا تمكنّا من صد هذا السلاح  ينتهى جيش الاحتلال ، وينبغي الاعتراف انه اقوى سلاح جو في العالم".
وتابع: "طائرة الـ أف 35 لا تطير من اي دولة الا بـ"كود" خاص اميركي حتى تنطلق باستثناء اسرائيل وهذا الامر يظهر مدى الدعم الاميركي".  
وتابع: "اسقاط طائرات التجسس التي يفوق سعرها وزنها ذهباً يحتاج الى تقنيات عالية وضربها يعني ضرب عيون العدو ".
لمتابعة الحلقة كاملة 
 
علي فضل الله: الاميركي منخرط في الحرب... الردع الحقيقي في لبنان

محليات

جبهة الجنوب

جنوب لبنان

اسرائيل

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