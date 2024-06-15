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محليات

في إطار الرد على عملية الإغتيال في جويا ... مسيّرات حزب الله تهاجم قاعدة خربة ماعر

2024-06-15 | 07:05
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في إطار الرد على عملية الإغتيال في جويا ... مسيّرات حزب الله تهاجم قاعدة خربة ماعر
في إطار الرد على عملية الإغتيال في جويا ... مسيّرات حزب الله تهاجم قاعدة خربة ماعر

في إطار الرد على عملية الإغتيال في جويا ... مسيّرات حزب الله تهاجم قاعدة خربة ماعر

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويّا، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على قاعدة خربة ماعر مقر كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي مستهدفين مقر قيادتها وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها واصابتها بدقة ما أدى الى تدمير جزء منها واندلاع النيران فيها ووقوع من فيها بين قتيل ‏وجريح. ‏"
في إطار الرد على عملية الإغتيال في جويا ... مسيّرات حزب الله تهاجم قاعدة خربة ماعر

محليات

حزب الله

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حاول سرقة خاتم بطريقة احتيالية .. وقوى الأمن تعمّم صورته بعد توقيفه
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حاول سرقة خاتم بطريقة احتيالية .. وقوى الأمن تعمّم صورته بعد توقيفه
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حاول سرقة خاتم بطريقة احتيالية .. وقوى الأمن تعمّم صورته بعد توقيفه

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان وبناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف ج. ر. (من مواليد عام 1981، لبناني)، لمحاولته سرقة خاتم من محلٍّ للمجوهرات في أنطلياس، بطريقة احتياليّة، والاشتباه بقيامه بسرقات أخرى من أماكن مختلفة، بالطريقة ذاتها.

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حاول سرقة خاتم بطريقة احتيالية .. وقوى الأمن تعمّم صورته بعد توقيفه

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان وبناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف ج. ر. (من مواليد عام 1981، لبناني)، لمحاولته سرقة خاتم من محلٍّ للمجوهرات في أنطلياس، بطريقة احتياليّة، والاشتباه بقيامه بسرقات أخرى من أماكن مختلفة، بالطريقة ذاتها.

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