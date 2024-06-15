في إطار الرد على عملية الإغتيال في جويا ... مسيّرات حزب الله تهاجم قاعدة خربة ماعر

في إطار الرد على عملية الإغتيال في جويا ... مسيّرات حزب الله تهاجم قاعدة خربة ماعر

اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويّا، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما بأسراب من المسيرات ‏الانقضاضية على قاعدة خربة ماعر مقر كتيبة المدفعية التابعة للواء الغربي مستهدفين مقر قيادتها وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها واصابتها بدقة ما أدى الى تدمير جزء منها واندلاع النيران فيها ووقوع من فيها بين قتيل ‏وجريح. ‏"