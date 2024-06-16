إمام في خطبة العيد: لا يمكن أن يقبل أحد بدعوات الإنحراف

أم مفتي طرابلس الشمال الشيخ محمد طارق إمام المصلين في المسجد المنصوري الكبير، بمشاركة عدد من نواب المدينة وفاعلياتها السياسية ورئيس بلدية الدكتور رياض يمق.