علي فضة للجديد: سليمان فرنجية هو الرئيس الطبيعي لما قد تفرزه المنطقة من خلط للأوراق
أكد معاون الامين العام للحزب العربي الديمقراطي علي فضة وجوب الجيش الاسرائيلي القلق من جبهة لبنان، معتبراً أنه "من غير الضروري أن يؤدي التصعيد إلى حرب بل إلى حل".
وخلال حديث تلفزيوني له ضمن برنامج هنا بيروت مع الاعلامية حليمة طبيعة، رأى فضة أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تعجبه فكرة "الهدنة التكتيكية"، مضيفاً "المبادرة الفرنسية ولدت ميتة ولا يمكن الحديث عن لبنان قبل الانتهاء من الجبهة في غزة".
وفيما خص الملف الرئاسي، جزم فضة بأنه "نحن أمام مخاض يمكن أن يغير معالم الشرق الاوسط"، مشدداً على أن "سليمان فرنجية هو الرئيس الطبيعي لما قد تفرزه المنطقة من خلط للأوراق ويجب الخروج من فكرة أن قائد الجيش يصلح أن يكون رئيساً للجمهورية".