علي فضة للجديد: سليمان فرنجية هو الرئيس الطبيعي لما قد تفرزه المنطقة من خلط للأوراق

أكد معاون الامين العام للحزب العربي الديمقراطي علي فضة وجوب الجيش الاسرائيلي القلق من جبهة لبنان، معتبراً أنه "من غير الضروري أن يؤدي التصعيد إلى حرب بل إلى حل".