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محليات

سرق 5000 دولار من داخل شركة في الحازمية... و"المعلومات" توقفه

2024-06-18 | 03:03
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سرق 5000 دولار من داخل شركة في الحازمية... و&quot;المعلومات&quot; توقفه
سرق 5000 دولار من داخل شركة في الحازمية... و"المعلومات" توقفه

اعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي في بيان انه "بتاريخ 7-5-2024، أقدم مجهول بواسطة الكسر والخلع على سرقة مبلغ 5000 دولار أميركي، من داخل شركة في محلّة الحازمية. وبالتّاريخ ذاته، ادعى مواطن ضد مجهول بجرم محاولة سرقة من داخل منزله في محلّة جسر الباشا – الحازمية."

واضاف البيان انه "على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها في موقعي حصول السّرقة ومحاولة السّرقة، حيث تبيّن أن منفذ العمليتَين هو الشخص ذاته. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّته، وهو المدعو م. د. (مواليد عام 1981، لبناني)، مقيم في بلدة دير قوبل، وهو من أصحاب السّوابق في مجال السّرقة.

وبتاريخ 27-5-2024، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في دير قوبل، وضبطت بحوزته سكينًا "ست طقات".

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.

سرق 5000 دولار من داخل شركة في الحازمية... و"المعلومات" توقفه

محليات

سرقة

دير قوبل

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