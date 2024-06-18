واضاف البيان انه "على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها في موقعي حصول السّرقة ومحاولة السّرقة، حيث تبيّن أن منفذ العمليتَين هو الشخص ذاته. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات توصّلت الشّعبة الى تحديد هويّته، وهو المدعو م. د. (مواليد عام 1981، لبناني)، مقيم في بلدة دير قوبل، وهو من أصحاب السّوابق في مجال السّرقة.

وبتاريخ 27-5-2024، وبعد رصدٍ ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في دير قوبل، وضبطت بحوزته سكينًا "ست طقات".

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.