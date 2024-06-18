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محليات

سمير الحسن: معركة غزة ستعيد تشكيل المنطقة.. والسنوار أحيا القضية الفلسطينية

2024-06-18 | 05:35
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سمير الحسن: معركة غزة ستعيد تشكيل المنطقة.. والسنوار أحيا القضية الفلسطينية
سمير الحسن: معركة غزة ستعيد تشكيل المنطقة.. والسنوار أحيا القضية الفلسطينية

اعتبر الكاتب السياسي سمير الحسن ان زيارة الموفد الاميركي آموس هوكستين الى المنطقة متوقعة خاصة مع تعميق الازمات في كيان الاحتلال ، مشيراً الى الفشل "الاسرائيلي" في الميدان اذ هناك مشكلة اساسية مع جيش الاحتلال .

وقال: "مشاكل اساسية عمقت الازمة الداخلية في الكيان الاسرائيل".

وشدد الحسن على ان "اميركا شريك اساسي مع اسرائيل لذلك الحرص على فصل الجبهتين او فصل الساحات "، وان "هوكستين يحاول السعي لفصل الجبهتين".

واضاف: "دون وقف العدوان على غزة من المسلمات ان تستمر الجبهة في جنوب لبنان".

وتابع ان "الرئيس نبيه بري سيؤكد على القرار 1701 وانه بمجرد ان يتوقف العدوان على غزة سنعكس ذلك على الجنوب ".

وشدد الحسن على ان "الاحتلال لم يستطع حسم المعركة في رفح وفي خانيونس وما يجري في بيت لاهيا وغيرها من المناطق يشير الى ان جيش الاحتلال من فشل الى فشل ولم يستطع التموضع في منطقة".

واضاف: "المقاومة تكيفت في الميدان وقادرة على خوض معركة طويلة الامد".

 

 

وفي الشان اللبناني شدد الحسن على ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس وسيطا بل في خضم المواجهة وان هوكستين حريص على "اسرائيل" لذلك يسعى الى تبريد او فصل الساحات .

وقال ان معركة غزة ستعيد تشكيل المنطقة معيداً التاكيد على ان واشنطن حريصة على مساعدة كيان الاحتلال فيما بقية الساحات حريصة على مساندة غزة .

وتابع : "جبهات الاسناد ستغير من آدائها في حال قرر العدو توسيع عدوانه على لبنان"، موضحاً ان "الاحتلال لا قدرة له على خوض حروب على جبهات عدة واكبر دليل ما يجري في جباليا وحي الزيتون وحي التفاح والبريج ".

واعتبر الحسن ان "السنوار عمل معركة للتاريخ في غزة واحيا القضية الفلسطينية وهويخوض اطول حروب العرب"، مضيفاً ان المنطقة كانت تتجه نحو التطبيع وقد جاءت لحظة طوفان الاقصى لتنهي ذلك.

سمير الحسن: معركة غزة ستعيد تشكيل المنطقة.. والسنوار أحيا القضية الفلسطينية

محليات

سمير الحسن

آدم شمس الدين

غزة

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