استشهاد محمد الحسن في غارة على البرغلية

إستشهد الشاب محمد يوسف الحسن، متاثراّ بجراحه، إثر إصابته في الغارة على دراجة نارية في البرغلية .

والشهيد الحسن، من التابعية الفلسطينية، من تجمع اللاجئين في القاسمية شمال صور