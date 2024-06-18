استشهاد محمد الحسن في غارة على البرغلية

اكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي ان "الاوضاع على الحدود بين لبنان واسرائيل متقلبة للغاية بشكل مثير للقلق" واوضحت ليف ان "واشنطن ناقشت مع شركائها العرب الوضع بغزة بعد الحرب".
صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي المتكررة التي طالت بلدة البرغلية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مصنع "بلاسان" للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الاليات والمركبات لصالح جيش العدو في مستوطنة سعسع بصواريخ الفلق".