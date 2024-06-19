قوى الامن: توقيف شخص في طرابلس هدّد بإلقاء قنبلة يدويّة

بنتيجة المتابعة، وبعد رصد ومراقبة حثيثة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في المحلّة المذكورة، في خلال أقل من ساعة.

أودع القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء".