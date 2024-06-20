"قبرص وإسرائيل وقعتا إتفاقاً سرياً".. ماذا في أسرار الصحف؟

"قبرص وإسرائيل وقعتا إتفاقاً سرياً".. ماذا في أسرار الصحف؟



النهار



بعد منع البابا فرنسيس الكرادلة والمطارنة من ركوب مقصورات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال في الطائرات والقطارات، وأثناء توجهه الى لبنان على متن الدرجة السياحية، التقى رئيس مجلس الكنائس الشرقية في الفاتيكان، بمطرانين لبنانيين على مقاعد رجال الأعمال، فصافحهما وتوجه الى مقعده في الخلف.

سعت جهات سياسية الى تحويل مشكلة إدارية الى مذهبية سنية – شيعية، لتوفير الحماية الطائفية لإحدى الشخصيات المسؤولة.

غرّدت القاضية غادة عون بأنها لا تزال في موقعها ولن تتوانى عن المضي في التحقيقات المالية التي بدأتها.

يكثر الكلام عن تجاوزات في وزارة التربية وتأخير معاملات للجامعات والمدارس مما يكرس حالة من الفوضى تستفيد منها مافيات مالية داخل مبنى الوزارة ودوائرها.

في خطوة غير مسبوقة في الادارة، وافق مجلس الوزراء على طلب وزير الشباب والرياضة جورج كلاس باحتساب “المثابرة” لثلاثة أيام غياب عن العمل بسبب تصدّع جدران مبنى الوزارة.

يروّج الشيخ المثير للجدل حسن مرعب لشكوى تقدم بها احد المحامين المغمورين ضد شركة مشروبات غازية لأنها بدلت غطاء زجاجاتها وعدلت شعارها التجاري بشكل اعتبره مشابهاً لعلم اسرائيل وطالب بسحب المنتجات من الاسواق.



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الجمهورية



قال ديبلوماسي غربي إن دخول غزة في هدنة يُدخل المنطقة في مفاوضات الأمر الذي يستوجب وجود رئيس للجمهورية في لبنان.

قال نائب بيروتي إن ما شاهده خلال جولته في قرى الجنوب من دمار وحرائق يفوق الوصف ما يستدعي تشكيل خلية أزمة أو طوارئ حكومية وطنية.

ظهرت الخلافات بين قيادات تدعو إلى الفدرالية في غياب قيادات أساسية عن مؤتمر نظمه حزب يميني للحديث عن هذا الموضوع.



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اللواء



أبدى رئيس حزب فاعل حذره من التقارب الحاصل بين منافسه السياسي والإنتخابي وشخصية نيابية من طائفة أخرى، تتزعم كتلة نيابية وازنة!

لم تتحرك الهيئات الرقابية الإدارية، ولا المرجعيات القضائية، لملاحقة المجموعات المتحكمة بالسوق السوداء للطوابع، وكشف الجهات السياسية والحزبية التي تقف وراءها، رغم تزايد شكاوي المواطنين من عمليات الإبتزاز المنتشرة في الدوائر الرسمية!

إهتم أكثر من سياسي مسيحي بتفاصيل المحادثات التي أجراها قائد الجيش مع المسؤولين الأميركيين خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، ولجأوا إلى عدد من الشخصيات اللبنانية لتكوين «فكرة» عن الأسبوع الذي قضاه العماد عون في العاصمة الأميركية!



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البناء



قال مرجع سياسي إنه تبلّغ بأن المبعوث الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين طلب من أصدقاء لبنانيين ومن السفارة الأميركية النص الحرفي لكلام السيد حسن نصرالله عن طلب أميركي عبر الوسطاء من المقاومة التدخل مع المقاومة الفلسطينية وحركة حماس خصوصاً للقبول بمبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن، والموقف الذي أعلنه السيد نصرالله من هذه المبادرة. وقال المرجع إن هوكشتاين كان يعلق آمالاً على أن يقايض مساهمة المقاومة في لبنان بإقناع حماس القبول بمبادرة بايدن مقابل قيامه بإقناع حكومة الكيان بالمطالب اللبنانية لما بعد حرب غزة وأن ما نُقل له أصاب حساباته في الصميم.

توقفت جهات دبلوماسية أمام تحذير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لحكومة قبرص من السماح لجيش الاحتلال باستعمال قواعدها ومطاراتها إذا وقعت حرب مع لبنان، وتأكيده أن ذلك سوف يعني معاملتها كدولة تشارك في الحرب. وقالت هذه الجهات إن دولاً أخرى غير قبرص تمنح تسهيلات لسلاح الجو في جيش الاحتلال مثل أذربيجان معنية بإعادة حساباتها في ضوء تحذير نصرالله لأنه جادٌّ في معادلته، ويملك القدرة على ترجمتها ميدانياً طالما أن الدول المعنية تقع في دائرة مرمى صواريخ المقاومة.



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الديار



كشف مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى ان قبرص و"اسرائيل" وقعتا اتفاقا سريا يسمح للجيش "الاسرائيلي" باستخدام القواعد الجوية والبحرية القبرصية في حال تعطلت القواعد "الاسرائيلية" نتيجة ضربات من حزب الله او من اي جهة معادية للدولة العبرية. واشار المصدر الى حصول تدريبات من الجانب الاسرائيلي اكثر من مرة تحاكي هذه الفرضية.



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الأنباء



مؤشرات أبعد من السياسة وتحمل رسائل اقليمية طبعت أحد المواقف الأساسية في الساعات الأخيرة.



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