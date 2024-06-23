الجريدة الكويتية: أسلحة إيرانية حديثة تصل إلى حزب الله !

علمت صحيفة "الجريدة الكويتية" أن الاستراتيجية الإيرانية لمواجهة أي هجوم إسرائيلي على "حزب الله" تشمل إمداده بأسلحة نوعية وتحريك جبهتي اليمن والعراق لإسناده.

وأكد مصدر في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني لـ "الجريدة" "أن طهران زودت "حزب الله" بمسيّرات بحرية وغواصات مسيّرة بعيدة المدى مصنوعة من مواد لا تكشفها الرادارات، وصواريخ أرض-بحر وطوربيدات لمهاجمة الأهداف البحرية الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "إيران طورت صواريخ تستهدف بطاريات الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وأن "حزب الله" جربها بنجاح. كما تسلم "حزب الله" صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف تم تطويرها لاستهداف الطائرات والمسيّرات الإسرائيلية".