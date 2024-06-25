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محليات

خالد حمادة: الوضع يميل إلى الانفجار وهذا هو الحل!

2024-06-25 | 09:32
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خالد حمادة: الوضع يميل إلى الانفجار وهذا هو الحل!
خالد حمادة: الوضع يميل إلى الانفجار وهذا هو الحل!

قال الخبير العسكري خالد حمادة أن "احتمالات الحرب تتقدم على احتمالات نجاح القنوات الدبلوماسية والوضع يميل إلى التفجير" مشيراً إلى أن الحرب في الجنوب بدأها الحزب تحت عنوان مساندة غزة تستدعي التوقف قليلاً لنرى هل ساعدت هذه الحرب غزة وما نتائجها على القطاع".

كما اعتبر حمادة في مقابلة ضمن برنامج هنا بيروت: "الموضوع ليس عاطفي ولا موضوع زجل تكتيكي، لا أريد أن أعلق على الهدهد فالكل يعلم أن اسرائيل تمتلك الكثير من المعلومات عن لبنان، لكن السؤال الأبرز في ظل هذا التدمير المتبادل ما الاهداف التي تحققها؟ ومهما كانت نتيجة الحرب هل يمكننا زيادة مساحة 10 امتار على مساحة لبنان؟".

وأكد حمادة "ضرورة البحث عن أمن لبنان الذي يجب استخدام الاوراق كاملة لحفظه وليس عن دور للحزب في الجنوب" مشيراً إلى أن "لبنان يمر بمرحلة حرجة والحل هو تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته".

كما اعتبر حمادة أن "البوبانة في الجنوب لا تطير إلا إذا أراد الحزب، ونتكلم عن مكون مرتبط بطهران وليس بإرادة اللبنانيين".

وعن موضوع الترسيم قال حمادة أن: "الحزب وقف وراء الحكومة لانه لا يستطيع أن يُرسّم، إلا أن تم الاتفاق عليه بالترسيم لم يكن صادراً عن سلطة لبنانية".

وتساءل حمادة "في حال توقف الحرب في غزة هل سيوقفها العدو في الجنوب، إننا نخوض فرضية غير قابلة للتطبيق"

كما قال حمادة: "اسرائيل لاعب عند أميركا والحزب لاعب عند ايران" مضيفاً أن "العنجهية الاميركية لا تقبل بالشراكة ونتنياهو مكمل لصورة بايدن ولا يخرج عن إرادته كما أنه خاضع له"

خالد حمادة: الوضع يميل إلى الانفجار وهذا هو الحل!

محليات

خالد حمادة

هنا بيروت

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