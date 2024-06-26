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محليات

ميقاتي استقبل السفير حسام زكي في السراي الحكومي

2024-06-26 | 11:09
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ميقاتي استقبل السفير حسام زكي في السراي الحكومي
ميقاتي استقبل السفير حسام زكي في السراي الحكومي

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي عصر اليوم في السرايا.


بعد الاجتماع أدلى زكي بتصريح قال فيه: "سعدت بلقاء دولة الرئيس في اطار الزيارات التي اقوم بها خلال هذه الجولة التي تستمر يومين  في لبنان. استمعت من دولة الرئيس الى تقديراته ورؤيته للوضع وناقشت معه الاوضاع الخاصة بالحرب في الجنوب، وناقشنا المسائل الاخرى المرتبطة بالشغور الرئاسي في لبنان وبعض القضايا المرتبطة بالاوضاع الاقتصادية والداخلية. الحديث بشأن هذه القضايا يأتي دائما من باب الدعم الادبي والسياسي الذي توفره الجامعة العربية للبنان في هذه المرحلة وكل المراحل الصعبة التي نواجهها. نعلم ان هناك تحديات كبيرة تواجه البلد وحالة من عدم التوافق الشعبي بشأن عدة موضوعات وهي تعطّل البلد، وندعو دائما الى التوافق والوصول الى حلول وسط. كما ندعو جميع  الفرقاء الى وضع مصلحة لبنان فوق اي مصالح اخرى ضيقة. وان شاء الله نستكمل اللقاءات مع اطراف سياسية اخرى في البلد.
ميقاتي استقبل السفير حسام زكي في السراي الحكومي

محليات

نجيب ميقاتي

لبنان

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