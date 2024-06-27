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محليات

"الحلّ الديبلوماسي جاهز ولكن!".. ماذا في أسرار الصحف؟

2024-06-27 | 00:59
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&quot;الحلّ الديبلوماسي جاهز ولكن!&quot;.. ماذا في أسرار الصحف؟
"الحلّ الديبلوماسي جاهز ولكن!".. ماذا في أسرار الصحف؟

"الحلّ الديبلوماسي جاهز ولكن!".. ماذا في أسرار الصحف؟

النهار

عمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ايجاد نقطة تلاقي تخفف الاحتقان بين وزير الدفاع وقائد الجيش بسبب سحب الاخير عسكريين من الحماية “فلا يموت الذئب ولا يفنى الغنم”.
التقى امين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين شخصيات عديدة في السفارة البابوية في حريصا حيث يقيم ولكن بعيداً عن الاعلام وقد طلب الى شخصيات عدم الادلاء بتصاريح عن اللقاءات.
يتواصل رئيس نادي جبلي ونجل وزير سابق، مع شريحة كبيرة في الجبل، لا سيما الشباب، بغية تفعيل الوضع، وخصوصاً العمل على الشباب المسيحي، وفق أجواء إيجابية ربطاً بالحرص على المصالحة وضرورة تطوير العمل الاجتماعي والتنموي والرياضي وفي كل الحقول في الجبل.
يشكو مواطنون من فاتورة الاستشفاء في كبريات المؤسسات في بيروت التي لا تستقبل على حساب المؤسسات الضامنة الرسمية ويضطر البعض الى العلاج فيها ويعجزون عن سداد المتوجبات.
لم تتأثر حركة المسافرين والقادمين في مطار بيروت رغم كل التقارير والتهديدات التي صدرت من غير جهة.
صدر قرار عن قاضي التحقيق في جبل لبنان قضي برد الدفوع الشكلية المقدّمة من المدّعى عليهم أمامه، بموجب ورقة الطلب الصادرة عن المدّعي العام البيئي في جبل لبنان بجرائم تلويث البيئة والعبث بصحة المواطنين في ملف نفايات الكوستا برافا وشمل القرار مجلس الإنماء والإعمار.

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الجمهورية

جرى تأجيل البحث بترقية كهنة إلى الرتبة الأسقفية في سينودوس عقدته إحدى الطوائف أخيراً وذلك بسبب كثرة الترشيحات إلى هذه الرتبة في الأبرشيات الشاغرة.
نقل زوار مسؤول كبير عنه أن الحلّ الديبلوماسي جاهز ولكن الهدنة هي المدخل الوحيد لوضع هذا الحلّ قيد التنفيذ.
تحدثت تقارير إعلامية عالمية عن أن الهدف الفعلي لإسرائيل ليس القضاء على "حماس" إنما القضاء على الشعب الفلسطيني في غزة.

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اللواء

ينشط لوبي لبناني – فرنسي لتوفير الدعم الانتخابي للفريق الداعم للرئيس الحالي، خشية وصول رئيس التطرف اليميني الى انتزاع غالبية أصوات «الجمعية الوطنية".
اقتصر لقاء رئيس تكتل مسيحي مع مرشح رئاسي على ترطيب الأجواء، من دون «غسل القلوب» أو الاتفاق على المطلوب!
مع احتدام السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض، عاود الدولار الاميركي معركة الضغط على العملات الاجنبية وصولاً إلى الذهب.

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البناء

تقول مصادر روسية إعلامية إن المباحثات السياسية والإجراءات الميدانية الجارية على خط العلاقة السورية التركية بشراكة روسية توحي بأن هناك تطورات هامة سوف تحدث قريباً في هذا المجال. وأشارت المصادر إلى زيارة المبعوث الرئاسي الروسي الكسندر لافرنتيف الى دمشق، وما صدر عقب لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد حول العلاقة السورية التركية وتزامنه مع الإعلان عن فتح معبر تجاري بين منطقتي حلب والباب في شمال سورية بتعاون تركي روسي سوري. ويفترض أن تجمع أركان قمة شانغهاي في أستانة الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب أردوغان وأن تكون العلاقات السورية التركية على جدول الأعمال.
قالت مصادر إعلامية أميركية تتابع زيارة وزير الحرب في كيان الاحتلال الى واشنطن إن لقاء يوآف غالانت مع مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان أوجد مخرجاً مناسباً لنزول خطاب التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان عن الشجرة، من خلال اعتبار شهر تموز المقبل فرصة لاختبار إمكانية تخفيض التصعيد على الجبهة اللبنانية بعد قيام جيش الاحتلال بتخفيض التصعيد في غزة، من خلال ما يسمّيه بالمرحلة الثالثة، واعتبار فترة تواجد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو في واشنطن في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل فرصة لفحص هذا التقدّم.

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الأنباء

استحقاقات خارجية داهمة في الأيام المقبلة قد يكون لها انعكاساتها على الوضع في لبنان بسبب أولويات أخرى.

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"الحلّ الديبلوماسي جاهز ولكن!".. ماذا في أسرار الصحف؟

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