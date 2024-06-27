"الأخبار": مسعى قطري بدفع أميركي لمنع الحرب

علمت صحيفة "الأخبار" أن "الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني سيكون في بيروت قريباً في زيارةٍ محورها الأساسي الوضع الأمني في الجنوب لا الملف الرئاسي".

ووفق مصادر متابعة، "سيلتقي الموفد القطري حزب الله وحركة أمل وقادة أمنيين، للبحث معهم في إمكانية خفض التصعيد على الجبهة الجنوبية".

ووفق المعلومات، فإن زيارة آل ثاني "منسقة مع الإدارة الأميركية التي طلبت من الدوحة بذل مساعٍ في هذا الشأن، بعدما كان البحث فيه قد بدأ مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل الذي زار قطر مرتين أخيراً". وتعوّل الإدارة الأميركية، وفق المصادر، على أن "الضغوط القطرية على حركة حماس لقبول اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب في قطاع غزة، إذا ترافقت مع تدخلٍ قطري أكبر على الساحة اللبنانية، وتحديداً مع حزب الله، يمكن أن تُحدث خرقاً يمنع الذهاب إلى حرب شاملة".