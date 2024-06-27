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محليات

ليزا جونسون: نحن بحاجة إلى حل الصراعات سواء في غزة أو على الخط الأزرق بسرعة وديبلوماسية

2024-06-27 | 09:45
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ليزا جونسون: نحن بحاجة إلى حل الصراعات سواء في غزة أو على الخط الأزرق بسرعة وديبلوماسية
ليزا جونسون: نحن بحاجة إلى حل الصراعات سواء في غزة أو على الخط الأزرق بسرعة وديبلوماسية

أشارت السفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون خلال حفل اقامته السفارة بمناسبة الذكرى الـ 248 لعيد الاستقلال الأميركي إلى أن " الولايات المتحدة قد دعمت لبنان والشعب اللبناني منذ ولادة لبنان كأمة. إن علاقتنا مبنية على الرغبة المشتركة في عالم مزدهر وحر وديموقراطي، وقوة شراكتنا تنعكس من خلال الروابط العديدة التي تربط بلدينا"، واكدت ان "الارتباط بيننا قوي".

 واضافت جونسون:" هذه اللحظة هي حاسمة في المنطقة أيضا لقد استمر هذا الصراع بما فيه الكفاية، ونحن، بدءًا من الرئيس بايدن إلى كل موظف في هذه السفارة، نركّز على منع المزيد من التصعيد وإيجاد حل ديبلوماسي ينهي المعاناة على جانبي الحدود. نحن بحاجة إلى حل هذه الصراعات – سواء في غزة أو على الخط الأزرق – بسرعة وديبلوماسية.  وكما قال آموس هوكستين في بيروت الأسبوع الماضي، فإن هذا أمر ملحّ وقابل للتحقيق على حد سواء".

 وتابعت جونسون: "إن الولايات المتحدة فخورة بدعمها للجيش اللبناني. ونحن ندرك الدور الرئيسي الذي يلعبه الجيش في استقرار لبنان وأمنه.  نحن نؤمن بشدة بهذه الشراكة ونشعر بالامتنان لكل ما يفعله الجيش من أجل لبنان. كما تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الاميركية المساعدات للناس في جميع أنحاء لبنان. إن شراكاتنا هي مع المجتمعات المحلية – وفي الواقع، أكثر من 180 مجتمعًا في لبنان.  نحن نتعامل مع الاحتياجات التي يعبر عنها المواطنون اللبنانيون أنفسهم.  وسوف نواصل هذه الشراكة".

وختمت السفيرة الاميركية كلمتها بالقول "إننا ننظر بأمل إلى مستقبل لبنان من خلال تحسين البنية التحتية وبناء القدرات".

ليزا جونسون: نحن بحاجة إلى حل الصراعات سواء في غزة أو على الخط الأزرق بسرعة وديبلوماسية

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