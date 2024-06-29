الحدث - فيصل عبد الساتر - مهند الحاج علي - الحلقة الكاملة

ورأى عبد الساتر خلال برنامج الحدث مع آدم شمس الدين التهاون في موضوع فلسطين أوصلنا الى ان الاميركي لا يقبل بحل الدولتين الا بالفكرة فيما الاسرائيلي لا يقبل بهذه الفكرة ".

وتابع ان "العالم صامت اذ ان ما يحدث من جريمة ابادة في غزة يريد القضاء على الشعب الفلسطيني فيما البعض يتفرجون ".

ولفت عبد الساتر الى ان الواقع صعب في الضغة الغربية المحتلة التي تآكلت مساحتها بنحو 80 % ، مشدداً على ان رغبة الشعب الفلسطيني في غزة و في كل العالم هي نفسها بأن الارض هي ارض فلسطين .

ورداً على سؤال قال : "عندما نتحدث عن فلسطين نتحدث عن ذاكرة لا تزال حية فينا لها علاقة بالمقدسات والامتداد الحيوي للأمة العربية"، لافتا الى ان هناك مشروعاً لتفتيت وشرذمة المنطقة العربية ومنع اي نهضة عربية.

واعتبر عبد الساتر ان "الدول العربية جسد ميت اعلن موته منذ بداية الحرب على سوريا ولا يزال في حالة موت "، مضيفاً ان "لبنان الرسمي ليس من مصلحته ان يكون في مواجهة مع العدو الاسرائيلي ولا يخوض معركة ضده وهذا الأمر سلمت به كل الحكومات السابقة بدليل المعادلة القائمة "جيش وشعب ومقاومة" على ان تتولى المقاومة مهمة الدفاع عن لبنان .

واضاف: "حزب الله اعتبر نفسه معنياً بان يكون الى جانب المقاومة الفلسطينية التي اعلنت اهداف عمليتها في 7 اوكتبر وهي رفع الحصار عن غزة وتحرير الاسرى ".

وفي سياق آخر اعتبر نائب مدير مركز كارنيغي للشرق الاوسط مهند الحاج علي خلال البرنامج عينه الانتخابات الرئاسية في ايران وفي الولايات المتحدة الاميركية مرتبطان ببعضهما البعض موضحاً ان المرشح الاصلاحي بزشكيان في ايران يريد التركيز على الحوار مع الولايات المتحدة في سبيل اعادة تفعيل الاتفاق النووي .

واضاف: "اذا فاز تراكب فان الآمال باعادة احياء العلاقات مع ايران لن ترى النور".

وعن المناظرة التي جرت بين بايدن وترامب قال الحاج ان هدف المناظرة التركيز فيها هو اصلحية ان يتولى بايدن ولاية ثانية وهل لديه قدرة على ذلك ، موضحاً ان بايدن اظهر ان لا قدرة لديه على ذلك وهو اظهر في سنه المتقدم ضعفاً وقد خسر المناظرة .

وتابع: " وضع بايدن صعب في الانتخابات وبالتالي سيكون له انعكاسات على صعيد ايران"، مضيفاً: "الارجح ان يبقي الحزب الديمقراطي على مرشحه الحالي وعلى نائب الرئيس كاميلا رايس".

وقال: "راينا ان هناك مجهوداً آخر بمحاولة تصحيح المسار ولكن بايدن متراجع بالنقط امام ترامب ".

وفي سياق متصل: "الطرفان ترامب وبايدن سيئان ولكن ترامب اسوأ "، مضيفاً: "في اسرائيل هناك نظام فصل عنصري والدعم الاميركي له غير مشروع".

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