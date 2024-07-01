الجمهورية: الخماسية لم تقرر اي خطوة جديدة لها بعد

علمت صحيفة "الجمهورية" من مصادر "تكتل الاعتدال الوطني" أنّ أي تحّرك جديد للتكتل رئاسياً لم يتقرر بعد نتيجة غياب بعض اعضائه إمّا بداعي الحج او بداعي الانشغال المناطقي، على ان يكون له اجتماع هذا الاسبوع بعد اكتمال حضور اعضائه لتقرير الخطوات المقبلة.