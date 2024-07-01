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محليات

الجمهورية: الخماسية لم تقرر اي خطوة جديدة لها بعد

2024-07-01 | 01:34
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الجمهورية: الخماسية لم تقرر اي خطوة جديدة لها بعد
الجمهورية: الخماسية لم تقرر اي خطوة جديدة لها بعد

علمت صحيفة "الجمهورية" من مصادر "تكتل الاعتدال الوطني" أنّ أي تحّرك جديد للتكتل رئاسياً لم يتقرر بعد نتيجة غياب بعض اعضائه إمّا بداعي الحج او بداعي الانشغال المناطقي، على ان يكون له اجتماع هذا الاسبوع بعد اكتمال حضور اعضائه لتقرير الخطوات المقبلة.

إلى ذلك، قالت مصادر رسمية متابعة ان اللجنة الخماسية العربية ـ الدولية وعلى رغم من اعلان احد اعضائها السفير السعودي وليد بخاري انها ستُعاود تحركها قريباً، لم تقرر اي خطوة جديدة لها بعد، وذلك في انتظار حصول تطورات مساعِدة خارجياً ولا سيما منها الاجتماع المقرر بين الموفدين الاميركي آموس هوكشتاين والفرنسي جان إيف لو دريان في باريس هذا الاسبوع على الارجح. واكدت هذه المصادر انها لا تتوقع اي تطور ايجابي قريب في الملف الرئاسي ولا في موضوع التهدئة على جبهة الجنوب.
الجمهورية: الخماسية لم تقرر اي خطوة جديدة لها بعد

محليات

الخماسية

وليد البخاري

الاعتدال الوطني

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