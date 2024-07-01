وليد غياض: لو كان البطريرك يعتبر حزب الله ارهابياً لأوقف التواصل معه لأنه لا يحاور ارهابيين

وقال خلال برنامج الحدث مع جوزفين ديب انه " لا نية باستهداف حزب الله ولا بوصفه بالارهابي والبطريرك لم يقصد حزب الله ولا المقاومة في الجنوب التي نقدر كل تضحياتها وما انجزته من انتصارات كانت محقة وتحية الى كل الشهداء الذين يسقطون في الجنوب ".

واضاف: "الحرب مرفوضة من الجميع حتى من حزب الله"، مشدداً على ان "التواصل بين بكركي وحزب الله مستمر ولو كان البطريرك اعتبر حزب الله ارهابي لأوقف التواصل معه لأنه لا يحاور ارهابيين "

وكشف غياض ان "سفراء طلبوا من البطريرك وصف حزب الله بالارهابي وقد رفض رفضاً قاطعاً مؤكداً ان الحزب مكون لبنان ".