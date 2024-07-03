البستاني ناشد وزير المالية والصحة وضع موازنة تشغيلية لمستشفى دير القمر الحكومي

أدلى النائب فريد البستاني بتصريح بعد حضوره اليوم اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، تحدث فيه عن مستشفى دير القمر الحكومي، وشكر فيه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي أبلغه أن وزيري الصحة والمالية اتفقا الاثنين في اجتماع لجنة المال والموازنة على أن الاعتماد المخصص لمساعدة المستشفيات الحكومية هو فقط لتغطية النفقات التشغيلية لهذه المستشفيات، بما في ذلك الرواتب والأجور والمواد الاستهلاكية.

