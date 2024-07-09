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مصادر عين التينة لـ "الجديد": كان بالحري الاكتفاء ببيان جعجع بدلا من تكبيد المعارضة نفسها عناء اعلان المبادرة لكانوا وفروا على أنفسهم الانكشاف أمام الجميع بأنهم لا يريدون انتخاب الرئيس
2024-07-09 | 13:05
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مصادر عين التينة لـ "الجديد": كان بالحري الاكتفاء ببيان جعجع بدلا من تكبيد المعارضة نفسها عناء اعلان المبادرة لكانوا وفروا على أنفسهم الانكشاف أمام الجميع بأنهم لا يريدون انتخاب الرئيس
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