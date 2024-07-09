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بعد طلب وزارة الاعلام ... قرار لمجلس الوزراء يتعلق بورثة الشهداء الصحافيين
2024-07-09 | 14:53
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بعد طلب وزارة الاعلام ... قرار لمجلس الوزراء يتعلق بورثة الشهداء الصحافيين
مجلس الوزراء يوافق على طلب وزارة الاعلام المتعلق باستفادة ورثة الشهداء الصحافيين من المساعدات المالية من خلال مجلس الجنوب
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