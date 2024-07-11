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مراسل الجديد: الطيران الحربي شن غارة على أطراف بلدة الجبين
مراسل الجديد: الطيران الحربي شن غارة على أطراف بلدة الجبين
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ميقاتي: شكراً للعراق ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة
2024-07-11 | 03:48
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ميقاتي: شكراً للعراق ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة
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ميقاتي: من طرابلس بالذات أكرر أن لا مكان لليأس في نفوسنا ونحن عازمون على العمل بعزم وإرادة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان
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ميقاتي: شكراً للعراق ولكل الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة
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ميقاتي: أعبر عن تقديري لدولة الرئيس على هذه المبادرة واشير الى اننا توافقنا على اللقاء بعد انتهاء مراسم عاشوراء لاستكمال البحث في كل المواضيع التي تخص بلدينا
ميقاتي: خلال اتصال اجريته مع رئيس مجلس الوزراء العراقي بحثنا ملف استمرار تزويد لبنان بالنفط العراقي والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك وتوافقنا على استمرار هذا الدعم مما سيساعد في حل الازمة المستجدة
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