قائد الجيش استقبل الامين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الامين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري وتناول البحث شؤونًا مختلفة.