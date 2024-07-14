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محليات

عن إشكال الضاحية.. تعزية وتوضيح من "أمل والحزب"

2024-07-14 | 03:10
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عن إشكال الضاحية.. تعزية وتوضيح من &quot;أمل والحزب&quot;
عن إشكال الضاحية.. تعزية وتوضيح من "أمل والحزب"

صدر عن قيادتي حزب الله وحركة أمل البيان التالي:

على أثر الإشكال الفردي الذي حصل في منطقة حي ماضي، والذي تطور إلى اطلاق نار نتج ‏عنه إصابة الشهيد الحاج سمير قباني عن طريق الخطأ، تدخل الجيش اللبناني ونفذ انتشارا ‏واسعا، وباشر التحقيق لتوقيف المتورطين. ‏ 
ان قيادتي حركة امل وحزب الله يتقدمان بالتعزية من عائلة الشهيد وتشددان على ضبط الأمن ‏من خلال القوى والاجهزة الامنية الرسمية.‏ 
 
عن إشكال الضاحية.. تعزية وتوضيح من "أمل والحزب"

محليات

الضاحية الجنوبية

حركة أمل

حزب الله

أبو سمرا

حي ماضي

الجيش اللبناني

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أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين في بيان، عن "إدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل عدوانها المُمنهج على المدنيّين الفلسطينيين العُزّل، واستهدافها المُتعمّد لمراكز إيواء النازحين الفلسطينيين، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتُكِبت في مخيّم النازحين في المواصي – خان يونس، وأدّت إلى استشهاد زهاء 90 أعزلًا من النساء والشيوخ والأطفال، بالإضافة إلى عشرات الجرحى".

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الخارجية اللبنانية تدين مجزرة المواصي في خان يونس

أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين في بيان، عن "إدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل عدوانها المُمنهج على المدنيّين الفلسطينيين العُزّل، واستهدافها المُتعمّد لمراكز إيواء النازحين الفلسطينيين، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتُكِبت في مخيّم النازحين في المواصي – خان يونس، وأدّت إلى استشهاد زهاء 90 أعزلًا من النساء والشيوخ والأطفال، بالإضافة إلى عشرات الجرحى".

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