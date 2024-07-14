عن إشكال الضاحية.. تعزية وتوضيح من "أمل والحزب"

أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين في بيان، عن "إدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل عدوانها المُمنهج على المدنيّين الفلسطينيين العُزّل، واستهدافها المُتعمّد لمراكز إيواء النازحين الفلسطينيين، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتُكِبت في مخيّم النازحين في المواصي – خان يونس، وأدّت إلى استشهاد زهاء 90 أعزلًا من النساء والشيوخ والأطفال، بالإضافة إلى عشرات الجرحى".



