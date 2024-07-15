انطوان قسطنطين للجديد: المبادرة التشاورية التي اطلقناها تتصل باعادة تكوين السلطة بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية ونفهم ان يفضي التشاور اما الى الاتفاق على اسم لرئيس الجمهورية مع برنامج عمل او الذهاب الى التنافس الديمقراطي في البرلمان

انطوان قسطنطين لـ#الجديد: المبادرة التشاورية التي اطلقناها تتصل باعادة تكوين السلطة بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية نظراً للمخاطر الوجودية على لبنان ونفهم ان يفضي التشاور اما الى الاتفاق على اسم لرئيس الجمهورية مع برنامج عمل او الذهاب وفق آليات الدستور الى التنافس الديمقراطي في البرلمان