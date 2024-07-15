انطوان قسطنطين يكشف عن السبب الرئيسي لرفض التيار المشاركة في حكومة ميقاتي

اعتدى 3 أشخاص مجهولين وملثمين على موظف لدى إحدى الشركات واطلقوا النار عليه عند مدخل الشركة على أوتوستراد شكا - أنفه، وسلبوا منه بقوة السلاح مبلغ نصف مليون دولار كان ينقلها. وحضرت العناصر الأمنية وباشرت تحقيقاتها لكشف هوية الفاعلين وبدأت عمليات البحث عنهم.