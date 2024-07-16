المكتب الإعلامي لوزير المال ينفي استقالته: الوزير يمارس نشاطه المعتاد في الوزارة يوميا

أثار الخبر غير الصحيح الذي نشرته إحدى الصحف المحلية العريقة عن استقالة مزعومة لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ضجة استدعت اتصالات انهالت على المكتب الإعلامي في الوزارة للاستيضاح وتبيان الحقيقة.