المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميل لـ الجديد: الحكومة لم تتبلغ ولم يصلها اي كتاب يتعلق باستقالة وزير المالية

معلومات الجديد: السراي الحكومي كان يترقب زيارة لرئيس وزراء المجر الى لبنان يوم الاثنين قبل أن تلغى الزيارة ويتم إعلام الدوائر الرسمية بتوجه رئيس الحكومة المجري الى روسيا بدلا من لبنان