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محليات

جلسة لمجلس الوزراء في السراي

2024-07-18 | 02:04
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جلسة لمجلس الوزراء في السراي
جلسة لمجلس الوزراء في السراي

يعقد مجلس الوزراء في هذه الأثناء جلسة في السراي الحكومي، يرأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الاتصالات جوني القرم، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، والاقتصاد أمين سلام. كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

  

على جدول أعمال هذه الجلسة بند واحد يتعلق بطلب وزير الدفاع تطويع تلامذة ظباط في الحربية ليتم إلحاق الناجحين منهم مع الناجحين في المباراة التي أجريت.

 

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