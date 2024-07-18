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محليات

حماس تنعي الشهيد محمد أحمد جبارة

2024-07-18 | 05:56
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حماس تنعي الشهيد محمد أحمد جبارة
حماس تنعي الشهيد محمد أحمد جبارة

صدر عن حركة حماس البيان التالي:

"بأسمى آيات الفخر والشموخ والثقة بنصر الله القريب، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية فارساً من فرسانها الميامين:

القائد القسامي المجاهد/محمد أحمد جبارة "أبو محمود" من بلدة القرعون - البقاع الغربي 

الذي ارتقى شهيداً ضمن معركة طوفان الأقصى، صباح اليوم الخميس 12 محرم 1446 هـ - الموافق 18 يوليو 2024 م؛ إثر عملية اغتيال نفّذتها طائرات الغدر الصهيونية في البقاع الغربي اللبناني.
 
وإننا إذ نزفُ شهيدنا البطل لنعاهد الله تعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا على مواصلة طريق المقاومة، وستبقى دماء الشهداء نبراساً ينير لنا طريق التحرير ولعنات تلاحق هذا الكيان الهش حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،، 
كتائب الشهيد عز الدين القسام 
الخميس 12 محرم 1446 هـ 
الموافق 2024/07/18 م"
حماس تنعي الشهيد محمد أحمد جبارة

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