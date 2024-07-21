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محليات

قوى الامن تعمم صورة مفقودة غادرت مستشفى ولم تعد!

2024-07-21 | 10:41
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قوى الامن تعمم صورة مفقودة غادرت مستشفى ولم تعد!
قوى الامن تعمم صورة مفقودة غادرت مستشفى ولم تعد!

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
- سيرين جهاد صعب (من مواليد عام 1996، لبنانيّة) التي غادرت، ما بين تاريخي 18 و19 الجاري، قسم الطوارئ في مستشفى "عين وزين"، حيث كان سيتم إدخالها لتتلقى علاجًا من حالة نفسيّة وعصبيّة تعاني منها. وليس بحوزتها هاتف خلوي أو أي أوراق ثبوتيّة تُعرّف عنها.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر بيت الدين في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 503016-25 للإدلاء بما لديهم من معلومات". 
 
قوى الامن تعمم صورة مفقودة غادرت مستشفى ولم تعد!

محليات

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

قوى الامن

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